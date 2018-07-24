Український нардеп опинився в епіцентрі лісових пожеж у Греції

13:12, 24 липня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Хотіли з Наталкою Фіцич хоч ненадовго втекти подалі від новин, та під Афінами потрапили в епіцентр подій, гарячих в прямому сенсі. В цьому районі вже 24 загиблих. Ми ледь звідти вибралися, але слава Богу все добре", - написав Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв лісових пожеж у Греції сягнула 50 осіб, ще 150 людей постраждали.

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Теги: #Греція#лісова пожежа#Ар'єв віце-президент ПАРЄ