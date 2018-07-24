Дніпро першим в Україні запровадив медичне страхування педагогічних працівників

Відтепер педагоги Дніпра зможуть отримати допомогу під час амбулаторного і стаціонарного лікування.

У Дніпрі з ініціативи міського голови Бориса Філатова забезпечили медичною страховкою педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти. Така практика для України є новою. Дніпро став першим містом, де коштом міського бюджету застрахували педагогів.

«Ми провели тендер, який виграла страхова компанія. Наразі медичну страховку мають усі педагогічні працівники комунальних закладів загальної середньої освіти міста, а їх – понад 6,2 тисяч. Протягом року на кожного педагогічного працівника з міського бюджету виділятиметься 1200 грн. страховки для отримання медичної допомоги у випадку тимчасової втрати працездатності. В рамках цієї страховки педагоги можуть безкоштовно отримати ліки та консультацію лікаря. Ми дуже цінуємо наших педагогів», – зазначив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко.

В рамках даної медичної страховки, яку запровадили з 1 червня, педагоги Дніпра зможуть отримати допомогу під час амбулаторного і стаціонарного лікування.

«Страховка покриває лікування гострого захворювання або загострення хронічного. Педагог має право звернутися до будь-якого медичного закладу по всій Україні. Після того, як йому поставили діагноз, він зможе отримати безкоштовні ліки у найближчій аптеці. У випадку, якщо пацієнт придбав ліки власним коштом, він може надати мінімальний пакет документів, і протягом 10 днів витрачену суму повернуть йому на зарплатну картку», – пояснив представник страхової компанії Армен Гукосян.

Заступник директора середньої загальноосвітньої школи №123 Тетяна Білозерова вже скористалася перевагами медичного страхування за кошти міського бюджету: «Спочатку я не вірила, що з медичною страховкою все буде справді так легко. Я захворіла на ГРВІ, подзвонила на гарячу лінію страхової компанії, мені детально розповіли, які документи потрібно зібрати і що робити. Наступного дня я пішла до найближчої аптеки та безкоштовно отримала ліки, які призначив лікар. Таким чином я заощадила 960 грн. Дуже приємно, що у місті є така програма».