На Київщині знайшли один з найбільших у світі грибів (відео)

Гриба-велетня хотіли продати, щоб купити в сільський будинок культури більярд,

У селі Дрозди на Київщині знайшли гігантський гриб. Важить він близько двадцяти кілограмів. Виріс просто на городі в селян.

Чи потрапив гриб-рекордсмен до Книги рекордів йдеться у сюжеті ТСН. Гриб-дощовик знайшли на городі, де засіяли огірки, але вони пропали, натомість виріс гриб.

Жінкам, на городі в яких уродив велетень, нести його було не сила, тому викликали голову сільради на мопеді.

На гриба приходило подивитися все село.

Грибівниця Антоніна каже, що їй сказали, що такі гриби дорогі. Його теж хотіли продати, щоб купити в сільський будинок культури більярд, бо це дуже популярний вид розваги у Дроздах.

Поки чекали гриб згнив. Селяни кажуть, що не знали куди звернутися щоб зафіксувати рекорд.