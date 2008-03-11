90% київських маршруток завтра не виїдуть на роботу

90% маршрутних таксі Києва завтра не виїдуть на роботу, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів.

Про це УНІАН повідомив голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників Віталій РЕВА.

«Наскільки мені відомо по сьогоднішній нараді, яку столичні перевізники провели вранці, практично 90% транспортних засобів не виїжджають», - сказав він.

За словами В.РЕВИ, головна вимога перевізників – підвищення тарифів. «Вони (перевізники – УНІАН) вимушені піти на те, щоб не вийти на роботу. Це не страйк, це вимушена економічна неможливість працювати за відсутності пального, грошей на зарплату», - зазначив він.

В.РЕВА додав, що майже піврічні переговори з київськими властями ні до чого не привели. «70-80% областей і регіонів переглянули тарифи у бік збільшення, а Київ – ні», - зазначив він.

Нагадаємо, приватні перевізники вимагають підвищення тарифів до 1 грн. при поїздці до 5 км.; 1,50 грн. - від 5 до 10 км.; 2 грн. - від 10 до 15 км.; 2,5 грн. - від 15 до 20 км.; 3,00 грн. – понад 20 км.