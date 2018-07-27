День сисадміна-2018: походження свята, привітання та меми

В 2018 році День системного адміністратора припадає на 27 липня.

Своє професійне свято системні адміністратори відзначають в останню п’ятницю липня. Тому в 2018 році День системного адміністратора припадає на 27 липня.

Історія свята

Традиція святкування зародилася починаючи з 1999 року. Тоді один з американських системних адміністраторів з Чикаго на ім’я Тед Кекатос виступив з ініціативою на підтримку нового професійного свята, яке би об’єднало фахівців цієї, вже славної професії. І 28-го липня того року це свято, під назвою «System Administrator Appreciation Day», було вперше відзначене в США. В силу надзвичайної актуальності й затребуваності професії системного адміністратора по всьому світу, свято День сисадміна швидко набуло широкого поширення і вийшло на міжнародну арену.

Кажуть, що професія сисадміна схожа на професію лікаря - якщо все працює добре, про нього і не згадують, але якщо не працює - сисадміна згадують всі і активно вимагають допомоги.

У цей день прийнято вшановувати скромних трудівників «невидимого фронту», що оберігають благополуччя корпоративних мереж і комп'ютерів - адже саме від них безпосередньо залежить успішна робота компанії.

Привітання на день сисадміна

З Днем системного адміністратора! Бажаю, щоб ніякі віруси не долали твоє здоров'я, дроти любові ніколи не перегорали, програмне забезпечення удачі постійно удосконалювалося і оновлювалося, принтери завжди друкували тільки гроші, а підшефні користувачі не були ламерами.

Он — компьютеров начальник,

Ноутбуков господин,

Носит должность не случайно —

Самый лучший сисадмин.

Пожелать тебе мы рады —

Пусть выходит труд любой,

Чтоб зарплата и награды

Мчались следом за тобой!

«Чайники» світу висловлюють величезну подяку системним адміністраторам за їх чудову якість з усім розібратися і все налагодити! Бажаємо, щоб у вас нічого не висло, що не нервувало, а всі документи були в безпеці!

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