День Володимира: історія та походження свята

28 липня в Україні відзначають свято Володимира Великого та день Хрещення Київської Русі.

В Україні День Володимира, на честь святого рівноапостольного, великого князя Володимира, відзначають 28 липня.

Цей день пов’язували з князем Володимиром, якого в ряді джерел називають не інакше, як Володимир Красне Сонечко.

День ангела Володимира ми відзначаємо у величне свято — День Хрещення Русі. Саме зі святим князем Володимиром Великим, що став покровителем для всіх чоловіків із цим іменем, пов’язане свято.

Постать князя Володимира в історії

Князь Київський Володимир Святославович, онук Ольги, народився близько 960 року. Він був князем у Новгороді, але, побоюючись підступних задумів старшого брата – захопити всі землі руські, втік до варягів. А через два роки повернувся з дружиною і пішов війною на Київ. Володимир у 978 році став володарем Київської держави. Він вів успішні війни з сусідами, приєднуючи нові землі.

У 988 році князь Володимир, син князя Святослава, прийняв історичне рішення про хрещення Русі, хрестився сам з дружиною. При хрещенні він отримав ім’я Василь. А за дійство, яке відбулося у водах Дніпра, коли хрещення приняли усі, князя люди стали звати «Великим».

Володимир і хрещення Київської Русі

Князь Володимир не тільки сам навернувся до християнства, але й посприяв тому, що християнство стало державною релігією Київської Русі.

Після свого хрещення Володимир наказав киянам хреститися, а поганських ідолів скинути у Дніпро. Місце, де були хрещені діти Володимира Великого в Києві, до цих пір називається Хрещатиком.

Святе Хрещення прийняли після Києва жителі Новгорода і Смоленська, Полоцька і Турова, Пскова, Луцька, Володимира-Волинського, Чернігова, Курська, Ростова Великого і інших міст.

За наказом князя збудували чимало храмів, зокрема Десятинну церкву в Києві.

Читайте такожДень святої Ольги: історія свята, традиції та привітання

В храмах, богослужіння здійснювалося за православним чинопослідуванням на зрозумілій народу рідній слов'янській мові, по тих книгах, які ще за століття до того були перекладені з грецької на слов'янську святими рівноапостольними братами Кирилом і Мефодієм.

Саме християнство допомогло об’єднати розрізнені племена в один народ, зміцнити дух населення і захистити державу від набігів печенігів. Саме за часи його правління Київська Русь досягла найвищого розквіту в становленні і розвитку держави, торгівлі, будівництва та освіти. Вже після хрещення на Русі стала поширюватися грамотність та писемність. Православні шанують пам’ять великого князя Володимира.

На Володимира існує така прикмета:

«На Володимира - Красне Сонечко». Воно набуває яскравого червоного кольору. Листя на деревах починають набувати осіннього забарвлення. Першою починає жовтіти липа.

Офіційним державним святом День Хрещення Київської Русі — 28 липня — став згідно з указом Президента України Віктора Ющенка у 2008 році. Слід додати, що 28 липня вважається днем смерті Князя Володимира, а саме хрещення найбільш ймовірно відбулося 14 серпня (за новим стилем).

У цей день віряни проводять хресні ходи та ряд інших релігійних масових заходів.