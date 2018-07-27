Обвал мосту в Києві: ремонт ще не завершений

У Києві триває ліквідація наслідків розмиву опор мосту на вулиці Теліги.

На шляхопроводі на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської в Подільському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків розмиву конуса шляхопроводу, що стався 25 липня через сильну зливу.

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Як повідомили у КК «Київавтодор», наразі для відновлення пошкодженої ділянки дорожники проводять роботи з розбирання перехідної плити шляхопроводу, після чого будуть проведені роботи з облаштування нової основи перехідної плити і повністю відновлений конус.

В рамках планових робіт тривають роботи з влаштування опалубки тротуару і фундаменту пішохідного огородження.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня із-за сильної зливи сталося розмиття опор шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівській, на якому проводяться роботи з капітального ремонту. Зокрема, стався розмив конуса і частини конструкції перехідної плити. Приблизно 1,5 тис. кубів піску, який був у конусі, вимило назовні, і на вулиці Кирилівській утворився шар піску більше 60-70 див.