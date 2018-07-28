Гороскоп на серпень: астролог розповів, що не можна робити всім знакам зодіаку

Нас чекає чергове затемнення і два небезпечних періоди.

Астролог Влад Росс зробив прогноз на серпень 2018. Перші дві декади серпня будуть дуже напруженими і складними, і тільки після 19 серпня можна буде зітхнути з полегшенням.

Про це Главреду розповів астролог Влад Росс. "З 1 по 18 серпня все ще буде ретроградний Меркурій, а він завжди супроводжується ускладненням ситуації на дорогах, ДТП, нещасними випадками. Також в цей період краще не укладати ніяких угод, не укладати договорів, не укладати юридичних угод, не відкривати бізнес", - радить астролог, при цьому зазначивши, що найбільш катастрофічний період нас чекає 1-2 серпня.

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3-9 серпня — хороший період для просування себе у суспільстві, але все ще поганий для підписання договорів. За словами Росса, в ці дні можливе протистояння з начальством, тому краще сидіти "тихіше води, нижче трави".

З 5 по 7 серпня можна зустріти кохання свого життя, а також повернути коханих, з якими розлучилися, зазначив Росс.

Небезпечним періодом буде 9-13 серпня, на який вплине чергове затемнення 11 серпня.

"У цей період можливі різного роду урагани, град, пилові бурі тощо, тому в цей час варто утриматися від перельотів на літаках", - сказав він.

За даними астролога, найбільш небезпечний період затемнення буде для Російської Федерації, тому що його можна буде спостерігати на її території.

"У нас затемнення можна буде побачити, бо і в плані негативних наслідків цієї події Україну "пронесе". А ось в Росії цілком можлива якась техногенна катастрофа, особливо на півночі країни, де добре буде видно затемнення. Це також може торкнутися скандинавських країн, Гренландії і Далекого Сходу", - розповів експерт.

Хороший період почнеться, коли буде зростаючий Місяць, а це - з 19 по 31 серпня.

"У цей час прекрасно розробляти нові теми, проводити нові дослідження, здійснювати поїздки, тобто це сприятливий час для подорожей, відпочинку. Цей період сприятливий для зміни роботи і виду діяльності, позбавлення від рутинної роботи", - зазначив Росс.

Аварійний період очікується з 25 по 29 серпня, тому, за словами Росса, в цей час краще відмовитися від польотів на літаку і утриматися від тривалих далеких подорожей на машинах, тому що є небезпека ДТП.

Астролог зазначив, що суттєвий стрибок у діяльності може статися приблизно 27 серпня, коли Марс з ретроградного піде в прямий рух. "Це хороший момент для бізнесменів, коли можна ловити удачу за хвіст. З 26 по 28 серпня можна багато чого в житті ставити на карту успіху, ризикувати, навіть пробувати себе в грі і перемагати", - додав він.

30-31 серпня – відмінні дати для укладання угод, вступу в шлюб, здійснення великих покупок.