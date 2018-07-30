Ринок праці потребує випускників з професійно-технічною освітою - МОН

Українському ринку праці потрібні лише 40% працівників з вищою освітою.

Більшість вакансій вимагають рівня висококваліфікованих випускників професійно-технічних училищ.

Про це за підсумками вступної кампанії 2018 року розповіла в ефірі Еспресо.TV радник міністра освіти Іванна Коберник, передає Цензор.НЕМАЄ.

"76% випускників подали заяви до вузів. Хоча, якщо ми говоримо про потреби ринку праці, то це зворотна ситуація. Насправді, потреба ринку праці: 40% спеціальностей з вищою освітою і 60% спеціальностей, які вимагають професійного чи професійно-технічної освіти", - пояснила радник міністра.

За її словами, з цим "треба працювати", тобто батьки повинні пояснювати своїм дітям всі недоліки та переваги як вищої, так і професійно-технічної освіти. Зокрема, робити акцент на факторі оплати праці, розмір якої є досить високим серед багатьох робочих спеціальностей.

Наприклад, додала Коберник, зараз в Україні є надзвичайна потреба у фахівцях з сучасного сантехнічного устаткування:

"Це один з найбільших запитів та попитом на ринку праці. Тому що будуються величезні офісні центри, нові споруди. Монтажник сантехнічних систем - це складна професія, яка вимагає знань в т. ч. і матеріалознавства, і фізичних процесів. Щоб змонтувати велику систему опалення, водопостачання".

У свою чергу, зазначила Коберник, Міністерство освіти активно реформує систему ПТУ "за тим же принципом, за яким реформується і українська школа".