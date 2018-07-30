Проводить вечори в обіймах іншої: чоловіка Ані Лорак спіймали на зраді (відео)
Журналістам стало відомо, що чоловік опальної української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу проводить вечори в обіймах молодої киянки.
Читайте такожАні Лорак "запалила" на вечірці з російськими співаками (фото, відео)
Поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило до об'єктива камери, передає видання Super.
"Весь вечір турецький бізнесмен не відривав очей та рук від своєї супутниці: Мурат ніжно обіймав дівчину, гладив внутрішню сторону її стегна та щось шепотів їй на вухо. Караоке пара залишила також разом далеко за північ і добряче напідпитку", - розповіли журналісти.
ЗМІ вдалося дізнатися, заради кого Мурат пожертвував репутацією зразкового сім'янина. Нею виявилася київська тусовщиця Яна Бєляєва, яка торгує одягом і взуттям в Instagram. Яна — любителька подорожей, нічних клубів, брендових речей.
Поки Ані Лорак @anilorak виступає на всіляких фестивалях, її чоловік теж зриває оплески — в київському караоке-клубі. Нам стало відомо, що чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу @muratnalca проводить вечори в обіймах молодої киянки. Бурхливий побачення потрапило в об'єктив нашого громадянського журналіста. Весь вечір турецький бізнесмен не відривав очей і рук від своєї супутниці: Мурат ніжно обіймав дівчину, гладив внутрішню сторону її стегна і щось шепотів їй на вухо. Караоке пара покинула також разом далеко за північ і добряче напідпитку. Нам вдалося дізнатися, заради кого Мурат пожертвував репутацією зразкового сім'янина і відносинами з Ані. Докладніше - по посиланню в профілі! А ви б пробачили зраду?
Нагадаємо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу одружилися в 2009 році після чотирьох років роману. Розкішне весілля закоханих відбулося в одному з найдорожчих готелів Анталійського узбережжя. У 2011 році Ані народила доньку Софію.