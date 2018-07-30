Проводить вечори в обіймах іншої: чоловіка Ані Лорак спіймали на зраді (відео)

Чоловік Ані Лорак ніжно обіймав дівчину, гладив внутрішню сторону її стегон й щось шепотів їй на вухо.

Журналістам стало відомо, що чоловік опальної української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу проводить вечори в обіймах молодої киянки.

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Поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило до об'єктива камери, передає видання Super.

"Весь вечір турецький бізнесмен не відривав очей та рук від своєї супутниці: Мурат ніжно обіймав дівчину, гладив внутрішню сторону її стегна та щось шепотів їй на вухо. Караоке пара залишила також разом далеко за північ і добряче напідпитку", - розповіли журналісти.

ЗМІ вдалося дізнатися, заради кого Мурат пожертвував репутацією зразкового сім'янина. Нею виявилася київська тусовщиця Яна Бєляєва, яка торгує одягом і взуттям в Instagram. Яна — любителька подорожей, нічних клубів, брендових речей.

Нагадаємо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу одружилися в 2009 році після чотирьох років роману. Розкішне весілля закоханих відбулося в одному з найдорожчих готелів Анталійського узбережжя. У 2011 році Ані народила доньку Софію.