Топ-5 змін, які чекають на українців у серпні (відео)

З початком серпня абітурієнти дізнаються, куди пройшли на "бюджет, для автоперевізників введуть електронний кабінет, у Києві та Київській і Кіровоградській областях відключають аналогове телебачення, а у столиці обмін синіх жетонів на зелені буде проводитися тільки з доплатою.

1 серпня абітурієнти дізнаються, куди пройшли на "бюджет". Міносвіти оприлюднить списки вступників, рекомендованих до зарахування на бюджетні місця.

З 1 серпня в Україні введуть електронний кабінет для автоперевізників. У ньому будуть записані всі дані про перевізника, його ліцензії, маршрути, штрафні бали тощо.

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З 1 серпня банки будуть платити НБУ за отримання розмінних монет номіналом 10 і 50 коп. До цього підкріплення кас банків монетами було безкоштовним.

З 1 серпня в Києві, Київській і Кіровоградській областях відключають аналогове телебачення. Щоб після відключення не залишитися з білим шумом на екрані, потрібно буде купити ТВ-тюнер.

З 1 серпня у київському метро обмін жетонів буде проводитися тільки з доплатою. Сині жетони обміняти на зелені без доплати можна до кінця липня 2018 року.