У центрі Одеси знову з'явилися антисемітські графіті (фото)

Єврейська громада звернулася з відповідними заявами в міліцію, в прокуратуру і в СБУ.

У центрі Одеси знову з'явилися антисемітські графіті. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар єврейської громади Болеслав Капулкин.

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«Учора головний рабин Одеси і півдня України Авраам Вольф і голова Асоціації колишніх в'язнів гетто Роман Шварцман зафарбували написи. Бачити, як 70 років після Голокосту, людина, яка пройшла гетто, змушена зафарбовувати свастику на стінах рідного міста, тому що органи охорони правопорядку жодних інших варіантів припинення цього неподобства запропонувати не можуть, дуже неприємно», - заявив Капулкін. Він наголосив, що таке є принизливим, насамперед, для держави.

За його словами, першого разу написи антисемітського змісту з'явилися в день фіналу Суперкубка України - 21 липня, і поліція «списала» це на приїжджих футбольних уболівальників.

«Уболівальники поїхали, а написи продовжують з'являтися, причому навіть поверх колишніх зафарбованих. Тобто це не разовий порив душі, нехай навіть і чорної антисемітської душі, це продумані і сплановані дії», - констатує Капулкін.

Єврейська громада звернулася з відповідними заявами в поліцію, в прокуратуру і в СБУ, але поки що, як зазначається, результатів немає.

При цьому в останній тиждень історичний центр Одеси знову рясніє антисемітськими графіті.

Невідомі зловмисники на стінах будівель, зокрема, намалювали чорною фарбою фашистську свастику, написали: «Євреям смерть» і т. д.

У поліції цю заяву наразі не коментують.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня одеська поліція заявила, що встановлює обставини появи на будівлях у центрі міста написів антисемітського змісту. Було відкрито кримінальне провадження за ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.