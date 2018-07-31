Не лише «вовчицями» єдиними: улюбленець мільйонів Олег Винник святкує 45 років (відео)

11:58, 31 липня 2018
Суспільство
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Відомий український співак Олег Винник, який може похвалитися багатомільйонною армією фанаток, сьогодні святкує ювілей. Артисту виповнюється 45 років.

Діти засинають під його пісня, жінки – непритомніють, а чоловіки згорають від ревнощів.

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Співак Олег Винник, виконавець відомого хіта про «молоду вовчицю» та «Ніно», зачаровує голосом і харизмою.

Його популярності заздрять навіть найпопулярніші артисти.

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Теги: #фанати#концерти#день народження#Олег Винник