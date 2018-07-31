Не лише «вовчицями» єдиними: улюбленець мільйонів Олег Винник святкує 45 років (відео)
11:58, 31 липня 2018Суспільство
245 0
Кумир мільйонів українок святкує 45 років.
Улюбленець мільйонів Олег Винник святкує 45 років
Відомий український співак Олег Винник, який може похвалитися багатомільйонною армією фанаток, сьогодні святкує ювілей. Артисту виповнюється 45 років.
Діти засинають під його пісня, жінки – непритомніють, а чоловіки згорають від ревнощів.
Читайте такожСекс-символ української сцени Олег Винник став викладачем (фото)
Співак Олег Винник, виконавець відомого хіта про «молоду вовчицю» та «Ніно», зачаровує голосом і харизмою.
Його популярності заздрять навіть найпопулярніші артисти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter