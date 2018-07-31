За перше півріччя жертвами примусової праці стали 112 українців - ЗМІ

Найчастіше шляхом насильства і обману майбутні жертви потрапляють в Росію, Польщу, Туреччину і Об'єднані Арабські Емірати.

Всього, за весь час незалежності України 230 тисяч громадян ставали жертвами торгівлі людьми. Половина з них - жертви трудової експлуатації. Інші – були залучені в сексуальне рабство, жебрацтво і торгівлю органами.

"Торгівля людьми - це глобальний злочинний бізнес. Він настільки прибутковий, що охоплює майже весь світ. Тому Україна є країною призначення, і країною транзиту, країною походження саме торгівлі людьми", - розповідає Ірина Бойко, координатор роботи з протидії торгівлі людьми, повідомляє ТСН.

Як повідомлялося, 30 липня світ відзначив день боротьби з торгівлею людьми. За даними Міжнародної організації праці, 21 млн осіб у всьому світі стали жертвами примусової праці.



