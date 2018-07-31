У Дніпрі за два місяці демонтували близько півсотні наливайок

Скарги щодо наливайок дніпровці можуть залишати у спільноті в соцмережі. Усі повідомлення перевірятиме Інспекція з питань благоустрою.

У Дніпрі за два місяці демонтували 46 наливайок. Їх прибрали з вулиць міста у рамках чергової хвилі боротьби з місцями незаконного продажу алкоголю на розлив. Цю операцію ініціював міський голова Дніпра Борис Філатов.

Уранці 31 липня демонтували кіоск, де незаконно розливали спиртне, на вул. Каруни, 49, що в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля кіоску був навіть літній майданчик зі столиками, але їх разом із товаром власники вивезли напередодні.

«Хитрощі, до яких вдаються власники наливайок, – маскування, надання в останню секунду документів невідомого походження, не зупинять демонтажу. І він триватиме доти, поки ми не приберемо останню наливайку у Дніпрі. На точку на вулиці Каруни, 49 ми отримали багато скарг від місцевих мешканців, інспекція перевірила це місце. Виявилося, що тут був цілодобовий магазин-кафе, розливали алкоголь – також цілодобово та без ліцензії», – зазначив начальник Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Мороз.

Скарги щодо наливайок дніпровці можуть залишати у спільноті в соцмережі. Усі повідомлення перевірятиме Інспекція з питань благоустрою.