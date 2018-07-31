Приходько розповіла, коли поїде з концертом до Криму (відео)

За її словами останній раз у Криму вона була 8 березня 2014 року.

У нас в країні зараз є «ракова пухлина» – російські окупанти. Ми всі, кожен із нас – як ліки. Хто вміє співати, хтось діставати безпілотники, хто – надавати медичну допомогу – ми всі боремося з цією пухлиною під назвою Росія. Нашу країну намагаються розхитати, розділити, поділити і ми боремося.

Читайте також"Два мільйони ніхто не давши бі": Приходько розповіла, за скільки "продався" Козловський РФ (відео)

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила співачка АнастасіяПриходько. За її словами останній раз у Криму вона була 8 березня 2014 року.

"Коли Крим позбавиться від російського флоту, який там стоїть, і коли всі окупанти підуть з тієї землі", - заявила артистка, відповідаючи на питання про те, коли вона збирається знову дати концерт на українському півострові.