На Дніпропетровщині за допомогою ДНК-експертизи ідентифікували тіла 20 загиблих бійців АТО

Про це повідомила сьогодні директор департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Федорчук, передає Радіо Свобода.

За її словами, наразі призначені процедури забору аналізів від інших родичів, щоб підтвердити попередні результати. Така процедура є обов’язковою.

Як поінформувала посадовець, із вересня у Дніпропетровську здійснюють поховання невідомих бійців, загиблих у зоні антитерористичної операції. Вже поховано 136 тіл.

Вона також зазначила, що на території Донецької та Луганської областей зараз залишається ще багато невивезених тіл загиблих, отож важливо наповнювати базу зразками аналізів ДНК, щоб у подальшому прискорити ідентифікацію.

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"Є психологічний фактор: люди не хочуть вірити у те, що їхні близькі загинули, сподіваються, що вони в полоні, тому й не приходять здавати аналізи або категорично відмовляються від цих процедур", – сказала Федорчук.

За її словами, наразі до органів міліції звернулося 130 родин дніпропетровців, які розшукують своїх близьких. Аналізи на ДНК-експертизу поки здала 91 особа.

Із серпня 2014 року із зони АТО в Донецькій та Луганській областях до моргів Дніпропетровщини та Запоріжжя почали надходити тіла воїнів, яких неможливо впізнати. Процедура встановлення збігів ДНК між загиблими та потенційними родичами після взяття зразків аналізів триває близько 3 тижнів. Якщо людина має сумнів щодо результатів аналізу, то вона має право пройти процедуру повторно.