День Іллі 2018: історія свята, традиції, прикмети, що категорично не можна робити

Вважається, що пророк Ілля, який вознісся на небо на вогняній колісниці, "завідує" дощами і блискавками.

День пам'яті пророка Іллі припадає на 2 серпня. Він вважається покровителем дощів і блискавок, а також воїнів.

Історія свята

Це не тільки церковне свято багате на традиції і прикмети. Зазначимо, що католицька церква вшановує пам'ять пророка взимку - 16 лютого.

Дівчата віддавна просили у пророка Іллі хорошого чоловіка, а селяни – дощів під час посухи. Також молитва, звернена до нього, допомагає досягти успіху в будь-якій справі і позбутися хвороб.

Варто нагадати, що за часів язичництва слов'яни 2 серпня відзначали Перунів день - бога грому і військової доблесті. Але після хрещення Русі його «переписали» на День пам'яті пророка Іллі - володаря грому, небесного вогню, дощу, врожаю, родючості і воїнів. Ілля — «грізний святий». Вважається, що він несеться небесами на колісниці, пускаючи блискавки у тих, хто не бажає дотримуватись закону Божого.

Традиції на Іллі

У православних храмах 2 серпня моляться і проводять богослужіння в ім'я пророка Іллі.

У наших предків були свої традиції та звичаї на Іллі: у цей день сусідні села влаштовували спільні трапези. Крім того, в це свято було прийнято роздавати їжу бідним та безпритульним.

Також День Іллі був пов'язаний з початком жнив. Вважалося, що саме в це свято закінчується літо і починається осінь. У цей день під заборону потрапляли польові роботи - пророк може вразити таку людину блискавкою.

Ніч на Іллю наші предки називали «горобиною», оскільки висока ймовірність того, що будуть блискавки й грім, а птахи почнуть дивно поводитися, врізаючись у зустрічні предмети.

На Іллі і після нього купання у водоймах - під забороною: вода стає дуже холодною – можна застудитися, а також в ній в це свято можна зустріти всяку нечисть.

У свято Іллі вмиваються джерельною водою: це захищає від хвороб і пристріту.

Крім того, в День Іллі не можна було відпускати домашніх тварин на вулицю, щоб нечиста сила не вселилася в них. Вважалося, що саме в цей день Ілля роз'їжджає на колісниці по небу і метає стріли-блискавки на всю нечисть, а наші предки вважали, що ці істоти могли вселитися у тварин.

Напередодні Дня Іллі проводили обкурювання городу, худоби, полів і житла ладаном, щоб блискавка не влучила.

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Отже, в День Іллі не можна:

працювати в полі і вдома;

голосно кричати і співати - може вдарити блискавка;

лихословити і допускати погані думки;

випускати на вулицю домашніх тварин;

в цей день не можна стояти під деревом - може вдарити блискавкою;

не можна стояти на перехрестях, бо там збирається нечисть;

купатися.

Прикмети на Іллі:

З Дня Іллі купатися не можна - Ілля в воду напісяв

До Іллі люди купаються, а після нього з річкою прощаються

З Іллі вода холодна

Зі свята Іллі вода все холодніша

Якщо чути грім, то Ілля небеса об'їжджає на своїй колісниці

Іллею жнива починаються, а закінчується літо

Якщо в Іллі пожежа трапиться, то до води у вогонь молоко ллють, щоб далі не розійшовся

Не можна працювати на Іллі у полі — небесним вогнем поїсть

До Іллі навіть поп дощику не випросить а після нього баба своїм фартухом нажене

Після Іллі ніч темна і особливо довга

Хто потрапив у цей день під дощ, той запасся здоров'ям на весь рік

Хто в цей день копиці рахує, той скоро все добро розгубить

Молитва пророку Іллі

О святый пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим (имена), дух покаяния и сокрушения о гресех наших, и всесильною Своею благодатию да поможет нам пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца наши дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.