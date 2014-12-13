Молодий татусь Кличко назвав ім'я своєї новонародженої доньки

12:40, 13 грудня 2014
Суспільство
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Український боксер став батьком кілька днів тому.

Фото УНІАН

Український боксер Володимир Кличко повідомив, що Хайден Панеттьєрі народила йому доньку 9 грудня, повідомляє Проспорт.

Дитина з'явилася на світ здоровою, вагою 3,5 кг і зростом 50 см.

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"Хайден і я в нестямі від радості", - написав Володимир на своїй сторінці у Facebook.

Боксер уточнив, що дівчинка матиме подвійне ім'я – Кайя-Євдокія.

Допис by Klitschko.
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