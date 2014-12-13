Молодий татусь Кличко назвав ім'я своєї новонародженої доньки
12:40, 13 грудня 2014Суспільство
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Український боксер став батьком кілька днів тому.
Кличко та Панеттьєрі стали батьками / Фото УНІАН
Український боксер Володимир Кличко повідомив, що Хайден Панеттьєрі народила йому доньку 9 грудня, повідомляє Проспорт.
Дитина з'явилася на світ здоровою, вагою 3,5 кг і зростом 50 см.
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"Хайден і я в нестямі від радості", - написав Володимир на своїй сторінці у Facebook.
Боксер уточнив, що дівчинка матиме подвійне ім'я – Кайя-Євдокія.
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