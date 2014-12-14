Міністр закордонних справ України показав, як виглядають біопаспорти

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін показав, як виглядають біопаспорти, що їх почнуть виробляти з 1 січня 2015 року.

Фото нових документів міністр опублікував у своєму акаунті в Twitter, повідомляє ТСН.

"З аеропорту на роботу, а тут - біометричні красені. Буду працювати, щоб із цими книжечками українці без віз (змогли їздити) у багато країн", - написав Клімкін.