Міністр закордонних справ України показав, як виглядають біопаспорти
04:00, 14 грудня 2014Суспільство
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Буду працювати, щоб із цими книжечками українці без віз змогли їздити в країни, написав Клімкін.
Так виглядають біопаспорти / @PavloKlimkin / twitter
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін показав, як виглядають біопаспорти, що їх почнуть виробляти з 1 січня 2015 року.
Фото нових документів міністр опублікував у своєму акаунті в Twitter, повідомляє ТСН.
"З аеропорту на роботу, а тут - біометричні красені. Буду працювати, щоб із цими книжечками українці без віз (змогли їздити) у багато країн", - написав Клімкін.
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