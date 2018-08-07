Помер відомий український актор і режисер

Відомо, що Ігор Славинський тривалий час хворів.

Актор і режисер Театру на Подолі, народний артист України Ігор Славинський помер на 66 році життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив театральний критик Олег Вергеліс.

Режисер тривалий час хворів, але навіть незважаючи на хворобу і нестерпну спеку, продовжував працювати та їздив ставити спектакль у Миколаєві.

"Ігор був не тільки режисером, але й хорошим актором, він і влаштовував багато вистав для своїх чудових колег як сильні акторські бенефіси, як спектаклі-сповіді. Тому його обожнювали актори, на нього постійно чекали в театрах різних українських міст. Недавня річна робоча поїздка до Миколаєва виявилася фатальною - останньою. Організм не витримав навантаження, напруги, спеки. Не витримав пристрасного "бігу" по колу. А в рідному Театрі на Подолі він вже почав роботу над булгаовським "Бігом" з його примхливими снами. І можна тільки уявити, яким би був цей спектакль. Але тепер він і сам став частиною наших театральних снів. Світла пам'ять...", - розповів Вергеліс DT.UA.

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Славинський народився 7 лютого 1953 року. У 1975 році закінчив акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, почав роботу в театрі російської драми імені Лесі Українки. В 1983 році став актором Молодого театру, з 1987 – актор Театру на Подолі, отримав диплом режисера. З 2008 року обіймав посаду режисера-постановника Театру на Подолі.

Славинський також ставив вистави на сценах інших театрів, грав у театрах і викладав акторську майстерність в КНУКіМ на курсі Миколи Рушковського. На його рахунку також близько 50 ролей у серіалах і фільмах.

Славинський чотири рази ставав лауреатом премії "Київська пектораль", в 2010 році отримав премію імені Амвросія Бучми за найкращу режисуру вистав "Мертві душі" і "Люксембурзький сад" у Театрі на Подолі. У 2018 році отримав звання Народного артиста України.

Як повідомляв УНІАН, актор театру і кіно Олександр Ісаков, відомий за серіалом "Щасливі разом", помер у лікарні на сороковому році життя.