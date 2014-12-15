Кількість загиблих на Донбасі перевищила 4,7 тисячі осіб - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара Організації Об`єднаних Націй з прав людини, яка була роздана журналістам перед початком брифінгу помічника генерального секретаря ООН із прав людини Іван Шимонович.

“Відповідно до останніх даних Управління верховного комісара ООН з прав людини та Всесвітньої організації охорони здоров`я, з середини квітня по 12 грудня принаймні 4707 осіб було вбито і 10322 поранено на територіях, де триває конфлікт у східній Україні”, - йдеться в доповіді.

Читайте такожПід час АТО загинули 917 військових, понад 3,3 тисячі поранені - МіноборониРазом з тим повідомляється, що з початку режиму припинення вогню, тобто, з 6 вересня по 12 грудня, було зареєстровано принаймні 1357 загиблих. Одночасно зазначається, що деякі з цих осіб могли бути вбитими до оголошення режиму припинення вогню.