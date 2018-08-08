Стало відомо, скільки годин працюють українці в Ізраїлі

Подружжя з України поділилося своїм сумним досвідом працевлаштування за кордоном.

Українські заробітчани працюють по 12-15 годин на добу в Ізраїлі, маючи всього дві перерви за зміну та при цьому отримуючи за свою працю менше обіцяного.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу Україна, повідомляє "Обозреватель".

У матеріалі наводиться приклад подружньої пари з України – Яни та Андрія, які зіткнулися зі складними умовами роботи.

"Ми робили сендвічі, й за дві-три години треба було зробити там сандвічів тільки одного виду тисячу штук. Нас там працювало на тому процесі п'ять осіб. Один просто наповнює пакети, такі спеціальні рукави з начинкою, інший весь час просто замотує стоїть. Божевільний темп. Чим більше ми давали план, тим ще більше від нас вимагали", - розповіла заробітчанка з України Яна.

Не витримавши, Яна попросилася в інший цех. Зараз разом з чоловіком вони працюють з сьомої ранку до сьомої вечора. Часто залишаються на роботі довше. Андрій робить кейки, а Яна прикрашає торти. Весь день на ногах, за зміну всього дві перерви: 15 хвилин на сніданок, і 30 хвилин – на обід. І лише один вихідний, повідомляє телеканал.

"Андрій і Яна в країні нелегально – подали прохання на надання їм статусу біженця. І поки їх справа на розгляді, платять їм менше встановленого законом мінімуму. Але вимагати справедливості бояться, інакше втратять і цю, нехай і важку роботу, як і тисячі інших заробітчан з України", - йдеться в сюжеті.