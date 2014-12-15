На цьому тижні в Україну прийде весна: потеплішає до +12°, почнуться дощі

Передбачається вдень до 1-8 градусів тепла, в Криму, а 19-21 грудня у південній частині до +10 +12 градусів. Тільки вночі у більшості областей очікується зниження до невеликих морозів, до 1-3 градусів морозу, повідомляє Opogode.ua.

Опади розподіляються нерівномірно і будуть випадати переважно у вигляді дощів.

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Волога повітряна маса буде панувати: 17 грудня скрізь, крім півдня та сходу, 18 грудня дощі пройдуть на заході, в східних областях і в південній частині, 19 грудня - дощ на заході і півночі, можливий мокрий сніг, 20 грудня на заході, а 21 грудня на сході пройде невеликий дощ.

Періодично очікуються тумани, паморозь, на дорогах місцями ожеледиця.

У Києві протягом тижня переважатиме тепла погода з температурою повітря вдень до 1-5 градусів тепла. Опади переважно у вигляді дощу найбільш ймовірні 17 та 19 грудня.