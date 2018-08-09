День цілителя Пантелеймона: традиції, прикмети, що не можна робити

У цей день не прийнято працювати в полі – може блискавкою спалити або врожай, або навіть самого «порушника», лякали в народі. Навіть друга назва свята – «Палій».

У четвер, 9 серпня, православні відзначають день пам'яті Пантелеймона. Це великий святий і цілитель, який прославився своїми чудесами: він зцілив чимало бідних людей, в тому числі і від сліпоти.

Хто такий Пантелеймон-цілитель

Святий Пантелеймон народився приблизно в III столітті на території Нікомедії і був відомим лікарем. Коли він познайомився з місцевим проповідником Єрмолаєм, той звернув його в християнську віру.

Пантелеймон увірував у Христа коли попросив його зцілити дитину, якого вкусила змія. Після цього Пантелеймон вирішив присвятити своє життя служінню Богу та іншим людям.

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Не дивно, що святий Пантелеймон – покровитель лікарів і воїнів. Навіть ім'я «Пантелеймон» означає «всемилостивий».

Мощі святого Пантелеймона після його мученицької смерті розійшлися православними країнами, зокрема, його голова знаходиться в Російському монастирі Святого мученика Пантелеймона на Афоні.

Що не можна робити в свято Пантелеймона-цілителя

У цей день не прийнято працювати в полі – може блискавкою спалити або врожай, або навіть самого «порушника», лякали в народі. Навіть друга назва свята – «Палій».

При цьому і лінуватися у цей день не прийнято: свою роботу слід виконувати з особливою ретельністю (просто триматися подалі від поля).

Крім того, не можна байдуже проходити повз чужої біди: святий Пантелеймон допомагав всякому – і жебракові в бідному районі, і злочинцю в тюрмі. Вважається, що якщо у цей день з байдужістю поставитися до чужого горя – святий покарає.

Що можна робити нв Пантелеймона

У цей день прийнято святити перші колосся – а потім цілий рік зберігати їх в будинку. Якщо людина хворіла, то до хворого місця прикладалися ці колоски.

Також в старовину саме на Пантелеймона починали збір лікувальних трав.

А так як раніше (тоді був інший клімат) саме до цього свята встигала капуста, то на Пантелеймона було прийнято зрізати перший качан і пекти пироги з капустою. Ними потім частували всіх – і домашніх, і гостей, і жебраків.

Прикмети на Пантелеймона-цілителя

У народі прийнято вважати, що народжені в цей день володіють природженою схильністю до цілительства.

Також сьогодні звертають велику увагу на погоду і поведінку мурах. Якщо мурахи почали закладати входи в мурашники, то скоро бути дощу.

А в тому випадку, якщо бабки і коники високо стрибають і скрекочуть, то погода буде сухою і ясною.