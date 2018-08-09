З лікарні Львова виписали всіх дітей, які отруїлися в ресторані готелю

Діти, які прибули на відпочинок з Шепетівки Хмельницької області, проживали та харчувались у готелі «Джем» в селі Раківець.

Із Львівської обласної інфекційної лікарні виписали всіх дітей, яких 6 серпня було госпіталізовано з харчовим отруєнням з відпочинкового комплексу «Джем».

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Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної держадміністраці.

Як зазначається у повідомленні, 8 серпня усі пацієнти у задовільному стані виписані із Львівської обласної інфекційної лікарні.

«Попередній діагноз у сімох хворих – гостра кишкова інфекція, у 19 хворих – харчова токсикоінфекція. Лабораторні дослідження тривають», - зазначається у повідомленні.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, станом на 7 серпня, за медичною допомогою звернулося 30 осіб, з них – 29 дітей, які проживали і харчувались в готелі «Джем» в селі Раківець Пустомитівського району.

Було госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню у стані середньої важкості 25 осіб, з них – 24 дитини. П'ять дітей відмовились від госпіталізації і перебували на амбулаторному лікуванні.

Діти прибули на відпочинок з міста Шепетівка Хмельницької області в кількості 47 осіб.