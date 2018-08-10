День будівельника: історія, традиції і прикмети свята

Щороку в другу неділю серпня прийнято відзначати професійне свято будівельників - День будівельника, який випадає в 2018 році на 12 серпня.

У другу неділю серпня працівники будівництва відзначають своє професійне свято – День будівельника. Будівельників вважають представниками однієї з найбільш мирних, творчих професій у світі. Вони не тільки зводять нові будівельні об'єкти, але ще і реконструюють, відновлюють старі.

Історія Дня будівельника

Історія цього свята починається ще з часів Радянського Союзу. Вперше професійне свято працівників будівельних галузей відзначалося в СРСР 12 серпня 1956 року. А встановлений він був Указом президії Верховної ради СРСР «Про встановлення щорічного свята "Дня будівельника"» (на другу неділю серпня) від 6 вересня 1955 року.

Після розпаду СРСР День будівельника продовжують відзначати у другу неділю серпня будівельники України, Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану.

Професійне свято День будівельника 2018 будуть відзначати всі ті, хто так чи інакше причетний до будівництва - будівельники, муляри й теслі, архітектори та проектувальники, загалом, всі працівники будівельної галузі та її ветерани.

День будівельника встановлений в незалежній Україні Указом президента в 1993 році.

Традиції в День будівельника

Як і у будь-якого свята, у Дня будівельника є свої традиції. Мабуть, найприємніша - це здача нових об'єктів.

Варто зазначити, що багато традиції, закладені ще на початку святкування Дня будівельника, дійшли і до наших днів: і нагороди до свята, і урочисті засідання за участю представників влади, і просто застілля.

Так, наприклад, в Україні існує нагорода «Кращому будівельнику», «За заслуги», іменна нагорода від Міністра та багато інших.

Традиція святкувати широко День будівельника в Україні все ж відроджується. Традиційно до цього дня здаються нові об'єкти. В цей день проходять різні урочисті зустрічі будівельників, вітальні концерти для працівників даної галузі, з врученням державних нагород кращим з них і вшануванням будівельників-ветеранів.

Читайте такожКомпанія-забудовник дитячого спортивного центру в Одесі заявляє, що мала право переносити паркан військової частини

Крім того в День будівельника є і досить незвичайні традиції. Наприклад, був розповсюджений звичай посвяти новачків у професію. Досвідчені будівельники пропонували "молодому" відкусити шматочок хліба з сіллю — це означало "пуд солі", який треба з'їсти, щоб опанувати свою спеціальність. Наступне випробування - потримати руки над чашею з вогнем, так можна відчути, як "горить" майбутня робота. Ну і в фіналі ритуалу новонавернений виголошував клятву будівельника. При цьому на його голову одягали каску, по якій іноді били цеглою - на щастя, лише символічно.

Прикмети в День будівельника

Одна з найдавніших будівельних прикмет - оберіг під першим вінцем будинку. Вважалося, що залишений під першим вінцем предмет захистить будівлю від катаклізмів, а його жителям подарує добробут. В якості оберега часто виступала срібна монета, іноді зерна. З зовсім екзотичних варіантів під зруб клали крило качки або голову щура. Зараз щурів у фундамент, звичайно, не ховають, але традиція відзначати старт будівництва залишилася. Так, починаючи нову серію будинків, об першу плиту розбивають пляшку шампанського - прям, як при спуску на воду кораблів.

Також у слов'ян вважалося, що найкращий день для початку зведення нового будинку - вівторок або четвер. Християнство наклало на це повір'я свій відбиток: важливо, щоб будівництво не випадало на дату пам'яті святих мучеників (а то житло так і не добудують). Ну і роботи краще починати при повному місяці, щоб будівля вийшла міцнішою.

Важливо також правильно вибрати місце для майбутнього будівництва. За прикметами, це, по-перше, ні в якому разі не повинен бути перетин доріг (а то щастя піде з дому), місце чиєїсь могили або вбивства (обіцяє смерть господарів). Крім того стародавні будівельники недолюблювали бузину. Вважалося, якщо побудувати будинок поруч із заростями цього чагарнику, все подальше життя буде гірким.

Читайте такожУНІАН-підтримка: Нащадки видатного українського художника Світлицького мріють відродити в Києві будинок-музей митця

Варто взазначити, найприємніша для будівельників прикмета, коли господарі всіляко намагалися їх задобрити: пригощати починали до початку будівництва і потім ще в процесі кілька разів влаштовували щедрі застілля. Вважалося, що якщо плотників і пічника погано пригостили, то і жити в побудованому ними будинку буде погано.

Будівельники під мостом - ця прикмета вже досить сучасна і не про житлові будинки. Вона, швидше за все, про відповідальність. Після зведення мосту будівельники, що працювали над об'єктом, збиралися під ним і чекали першого поїзда або колони машин, що проїдуть по цьому мосту. Це означало, що за надійність конструкції вони готові відповісти в прямому сенсі слова головою. Таке "приймання" мостів подекуди живе до цих пір.

Топ-3 найвищих будівель в світі до Дня будівельника 2018

Бурдж-Халіфа. Дубай

Висота - 828 метрів. І такий показник виразно рекордний в усьому світі. Будівельники звели цю будівлю в 2010 році. Вона має 136 поверхів. Ця будівля планувалася як місто в місті, з власними парками і зонами відпочинку. Зараз же з 1 по 39 поверх там знаходиться готель Armani. Далі по 108 рівень виділено місце під 9 сотень квартир. І вже після цього знаходиться величезна кількість офісів. До речі, оглядовий майданчик знаходиться не на останньому поверсі, а на 124, але це навряд чи робить вигляд звідти менш красивим.

Шанхайська вежа

Висота - 632 метра. Будівництво почалося в 2008 році і завершилося аж у 2015. Хоча, для такого величезного будинку - це досить швидкий термін. Коштувало воно теж величезних грошей: 4.2 мільярда доларів. І зараз "Shanghai Tower" використовується під офіси.

Королівська годинникова башта в Мецці

Висота - 601 метр. Знаходиться цей гігант в Саудівський Аравії. Має 102 поверхи. Але і крім того, що це майже найвища будівля в світі. Вона може так само похвалитися найбільшим обсягом будівельних робіт, а крім цього, найбільш високо розташованим годинником у світі.