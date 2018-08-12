У Дніпрі на зупинці транспорту виявили протитанкові міни (фото)

Міни знешкодили працівники піротехнічної служби.

У Дніпрі чоловік, гуляючи по проспекту Богдана Хмельницького, звернув увагу на два дивних предмети, які візуально нагадували протитанкові міни. Дивну знахідку він виявив недалеко від кінцевої зупинки маршрутного таксі № 136.

На місце інциденту направили бригаду ДСНС і екіпаж патрульної поліції.

Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на коментар прес-секретаря ДСНС в Дніпропетровській області Дар'ю Гречищеву.

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По приїзді на місце з'ясували, що чоловік дійсно виявив дві сучасні протитанкові міни. Поліцейські огородили небезпечну територію до прибуття групи вибухотехніків.

Обидві міни знешкодили працівники піротехнічної служби.

Цікаво, що за останні кілька днів на території області виявили більше тридцяти боєприпасів. Так, 9 серпня на базі металобрухту в селі Матроновка (Верхньодніпровський район) виявили 2 застарілі артилерійські снаряди калібру 122 мм. А 10 серпня на цьому ж складі знайшли ще кілька видів застарілих артилерійських снарядів. Всього на металобазі в Матроновці виявили 31 снаряд.

Ще 1 снаряд був знайдений в Тернівському районі Кривого Рогу. Місцевий житель натрапив на снаряд, коли працював на своєму городі.