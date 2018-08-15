UkrLandFarming Бахматюка встановив вуличне освітлення в селі на Львівщині

На прохання жителів села Гаї ТОВ «Західна Агровиробничакомпанія», що входить до складу агрохолдингу Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, профінансувала вуличне освітлення в селі Гаї, що у Бродівському районі на Львівщині.

Практично в кожному селі Україні працюють аграрні підприємства різної форми власності. Вони сплачують податки і збори до місцевих бюджетів, також надають робочі місця жителям регіону. Деякі підприємства також добровільно беруть на себе обов’язки з вирішення соціальних проблем жителів сіл, на території яких розташовані такі підприємства.

Так на прохання виконавчого комітету Гаївської сільської ради Бродівського району Львівської області ТОВ «Західна Агровиробнича компанія», що входить до складe агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка , профінансувала комплекс робіт по встановленню сучасного вуличного освітлення села Гаї на загальну суму 170 тис.грн.

ТОВ «Західна Агровиробнича компанія» є частиною найбільшого агрохолдингу України UkrLandFarming Олега Бахматюка.

Ukrlandfarming є лідером в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, що управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах країни. За оцінками Антимонопольного комітету України, компанії Олега Бахматюка управляють найбільшим в країнібанком родючої чорноземної землі площею понад 600 тис. га і є одними з найбільших платників податків в Україні.