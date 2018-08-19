Найкращі привітання з Яблучним Спасом

Наші пращури говорили, що у цей день природа стає максимально зрілою, а після нього погода починає натякати на близькість осені.

Православне свято Преображення Господнє, більш відоме у народі як Яблучний Спас, щорічно відзначається 19 серпня.

Наші пращури казали, що у цей день природа стає максимально зрілою, а після нього погода починає натякати на близькість осені. «Прийшов Спас – готуй рукавички про запас», – попереджали вони.

19 серпня парафіяни відвідують церкву, де освячують яблука та інші фрукти, мед і хлібні колоски.

Привітання з Яблучним Спасом

Світле, прекрасне свято сьогодні —

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового бажаю вам життя.

Нехай повною чашею буде ваш дім,

А щастя з любов'ю завжди живуть у ньому!

***

З Яблучним Спасом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом — їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.

***

Ось і настало світле, радісне і прекрасне свято - Яблучний Спас. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові, добра, радості, щастя та успіхів. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії і здійсняться всі ваші бажання. Всього найкращого. Зі святом!

У серпні всіх вітають зі Спасом.

Яблучок всім молодих, наливних!

Яблучний Спас наділяє вас щастям,

Яблучний Спас вам бажає любові!

Нехай рясні столи у вас будуть,

Буде доля на дарунки щедра,

Лиха нехай вас зовсім забудуть.

Радості вам! І зі Спасом, друзі!

***

Сьогодні літо переходить в осінь, настає Перетворення не тільки Господа нашого, але й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пироги з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці й яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!

***

Давайте дотримуватися заповітів

Церковні свята відзначати.

Щоб були щасливі наші діти

Не будемо ніколи грішити.

Преображення Господнє

З яблуками і медом зустрінемо,

І будемо два тижні скромними

І змінимо світ на краще!

***

Розплели свої коси нареченої,

Розлилося вино по полях,

Кидає яблука Ісус зі сміхом

Яблуневий спас іде по дворах!

***

Яблуні в цвіту нещодавно були,

А тепер від яблук гілку хилить до землі!

З яблучним спасом вітаю,

Ти у відповідь мені смс надішли!

***

Яблучний спас!

В серці благодать розливається,

Добрі справи на землі починаються,

Смиренність і віра приходить до нас

в серця Яблучний спас!

Бринить, співає моя душа!

***

Запашні, наливні

Яблука молоді –

Яблучний спас іде,

Вітання всім вам шле!

***

Яблучко запашне, наливне

Котиться по сходах – не доженеш.

Повний кошик яблук стиглих.

Яблучний спас вам дарує віру!

Поспіли яблука в саду,

Народ зібрався в храмі...

До нього сьогодні я прийду

З дозрілими плодами

І роздам їх, як кожен рік,

Не пропустивши жодного разу...

Хай щастя нині до вас прийде!

І з Яблучним вас Спасом!

***

З Яблучним спасом! З Яблучним спасом!

До осені справа - готуйте запаси.

В білих одежах освятіть плоди,

Щоб зимою не відати потреби.

Стигле яблуко з вірою з'їси,

І неодмінно дочекаєшся чудес!

Спечіть пиріг, друзів пригощайте.

Літо йде - осінь зустрічайте...

***

Врожай приносить сад:

Яблука і виноград.

Освячують їх кроплінням

В чудовий день Преображення.

Все, ніби в день народження:

Стіл накритий, фрукти, мед!

В цей день Преображення

Немов новим став народ!

***

В це літо яблучне

Засіки повним-повні,

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонце яскраве лежить.

Посміхаються очиці,

Сік по пальчикам біжить.

Всі хрумтять сьогодні солодко,

Пішов далеко смуток,

Возить яблука конячка,

Пахне яблуками Русь.

З Яблучним Спасом!

***

Вітаю тебе, мій друг, з Яблучним спасом! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радісними подіями, як яблуня сповнена плодами в цей день, щоб подруга твоя була тобі за смаком як стигле наливне яблучко, а справи твої, щоб давали плоди, як щедре поле в розпал врожаю!