Найкращі привітання з Яблучним Спасом
Православне свято Преображення Господнє, більш відоме у народі як Яблучний Спас, щорічно відзначається 19 серпня.
Наші пращури казали, що у цей день природа стає максимально зрілою, а після нього погода починає натякати на близькість осені. «Прийшов Спас – готуй рукавички про запас», – попереджали вони.
19 серпня парафіяни відвідують церкву, де освячують яблука та інші фрукти, мед і хлібні колоски.
Привітання з Яблучним Спасом
Світле, прекрасне свято сьогодні —
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового бажаю вам життя.
Нехай повною чашею буде ваш дім,
А щастя з любов'ю завжди живуть у ньому!
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З Яблучним Спасом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом — їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.
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Ось і настало світле, радісне і прекрасне свято - Яблучний Спас. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові, добра, радості, щастя та успіхів. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії і здійсняться всі ваші бажання. Всього найкращого. Зі святом!
У серпні всіх вітають зі Спасом.
Яблучок всім молодих, наливних!
Яблучний Спас наділяє вас щастям,
Яблучний Спас вам бажає любові!
Нехай рясні столи у вас будуть,
Буде доля на дарунки щедра,
Лиха нехай вас зовсім забудуть.
Радості вам! І зі Спасом, друзі!
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Сьогодні літо переходить в осінь, настає Перетворення не тільки Господа нашого, але й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пироги з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці й яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!
***
Давайте дотримуватися заповітів
Церковні свята відзначати.
Щоб були щасливі наші діти
Не будемо ніколи грішити.
Преображення Господнє
З яблуками і медом зустрінемо,
І будемо два тижні скромними
І змінимо світ на краще!
***
Розплели свої коси нареченої,
Розлилося вино по полях,
Кидає яблука Ісус зі сміхом
Яблуневий спас іде по дворах!
***
Яблуні в цвіту нещодавно були,
А тепер від яблук гілку хилить до землі!
З яблучним спасом вітаю,
Ти у відповідь мені смс надішли!
***
Яблучний спас!
В серці благодать розливається,
Добрі справи на землі починаються,
Смиренність і віра приходить до нас
в серця Яблучний спас!
Бринить, співає моя душа!
***
Запашні, наливні
Яблука молоді –
Яблучний спас іде,
Вітання всім вам шле!
***
Яблучко запашне, наливне
Котиться по сходах – не доженеш.
Повний кошик яблук стиглих.
Яблучний спас вам дарує віру!
Поспіли яблука в саду,
Народ зібрався в храмі...
До нього сьогодні я прийду
З дозрілими плодами
І роздам їх, як кожен рік,
Не пропустивши жодного разу...
Хай щастя нині до вас прийде!
І з Яблучним вас Спасом!
***
З Яблучним спасом! З Яблучним спасом!
До осені справа - готуйте запаси.
В білих одежах освятіть плоди,
Щоб зимою не відати потреби.
Стигле яблуко з вірою з'їси,
І неодмінно дочекаєшся чудес!
Спечіть пиріг, друзів пригощайте.
Літо йде - осінь зустрічайте...
***
Врожай приносить сад:
Яблука і виноград.
Освячують їх кроплінням
В чудовий день Преображення.
Все, ніби в день народження:
Стіл накритий, фрукти, мед!
В цей день Преображення
Немов новим став народ!
***
В це літо яблучне
Засіки повним-повні,
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонце яскраве лежить.
Посміхаються очиці,
Сік по пальчикам біжить.
Всі хрумтять сьогодні солодко,
Пішов далеко смуток,
Возить яблука конячка,
Пахне яблуками Русь.
З Яблучним Спасом!
***
Вітаю тебе, мій друг, з Яблучним спасом! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене радісними подіями, як яблуня сповнена плодами в цей день, щоб подруга твоя була тобі за смаком як стигле наливне яблучко, а справи твої, щоб давали плоди, як щедре поле в розпал врожаю!