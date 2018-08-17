До Дня Незалежності в Дніпрі відкриють найвищий флагшток в Україні - Резніченко

Завдяки освітленню прапор України буде видно і вдень, і вночі

В Дніпрі завершуються технічні роботи з відкриття найвищого флагштоку в країні та прилеглого парку.

Фотографії об’єкта оприлюднив у Facebook голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко.

«Прапор України на флагштоку 72 метри, який ми встановили у Дніпрі, буде чудово видно навіть вночі. Тестуємо підсвічування навколо флагштока. Відкриття – 23 серпня», - повідомив голова Дніпро ОДА.

За словами Резніченка, «це буде ще одне культове місце і справжня родзинка нашого міста».

Навколо 72-метрового флагштока обладнано міні-парк, а саму конструкцію вже тестували: відбулося два успішних пробних підйоми прапора.

Після урочистого відкриття нової пам’ятки напередодні Дня Незалежності прапор України над Дніпром буде видно в будь-яку добу з будь-якої точки міста.

Говорячи про символічне значення нової пам’ятки Дніпра, Резніченко процитував Президента України: «Петро Порошенко дуже точно сказав, що за останні декілька років прапор став для нас невід’ємною складовою життя, об’єднуючим началом. Незалежно від етнічної, релігійної та мовної приналежності, під цим прапором всі ми – єдине ціле, українська політична нація».

Нагадаємо, у 2017 році зусиллями Валентина Резніченка та його команди в Дніпрі була відкрита Алея Пам’яті – наймасштабніший меморіальний комплекс в країні, створений в пам’ять про загиблих під час Революції Гідності та війни на Донбасі. Також в Дніпрі створено перший в країні Музей АТО, де зібрана унікальна колекція військової техніки, фотографій та особистих речей героїв, які віддали життя за Україну.