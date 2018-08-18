В Одесі пройшов Марш рівності: поліція затримала двох осіб (фото, відео)

Також у центрі міста зібралися захисники "традиційних сімейних цінностей".

Сьогодні у центрі Одеси відбувся фестиваль ЛГБТ-культури "ОдесаПрайд -2018". Під час прведення Маршу рівності в Одесі поліція затримала двох осіб, які напили на учасників маршу.

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

"До Приморського відділу поліції в м. Одеса працівниками поліції доставлено двох чоловіків, які скоювали хуліганські дії в центрі міста, вдаривши перехожого. Наразі встановлюється особи учасників конфлікту та обставини скоєного", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив кореспондент УНІАН, з самого ранку поліція оточила центр міста. Було всстановлено високу огорожу на Приморському бульварі, вздовж якої стояв кордон з правоохоронців.

За огорожею - противники маршу, в тому числі представники радикальних організацій. Вони скандували: «Слава Україні!», «Разом і до кінця!» тощо.

Біля пам'ятника Дюку (всередині огородженої території) перебували близько десяти осіб, які заявили, що виступають за «традиційні сімейні цінності». Вони тримали плакати: «Всі разом - за сім'ю», прапори із зображенням Ісуса Христа на синьо-жовтому тлі.

Крім того, за огорожею стоять кілька священиків, які хотіли пройти в зону проведення маршу, але поліція їх не пропустила. Один з представників духовенства заявив, що правоохоронці «на боці диявола» і додав, що «проклинає їх».

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Одесі стартував фестиваль квір-культури «ОдессаПрайд-2018», в рамках якого заплановано марш, присвячений шлюбній рівності. Його гасло - «Наші сім'ї - наша цінність!». Фестиваль проходить протягом трьох днів і включає в себе соціальні, дискусійні та розважальні події.

Читайте також«КиївПрайд 2018»: як пройшла ЛГБТ-хода у столиці (фоторепортаж)

В Одесі 14-16 серпня 2015 року було заплановано фестиваль квір-культури «ОдессаПрайд-2015», в рамках якого заявили проведення «Маршу рівності». 12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності», проти якого також виступили представники релігійних конфесій. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу.

15 серпня 2015 року правоохоронці затримали понад 10 осіб, які кидали петарди по приміщенню, в якому перебували учасники фестивалю «ОдессаПрайд».

У 2016 році учасникам другого «ОдессаПрайд» і городянам, які прийшли їх підтримати, вдалося провести нетривалий марш під охороною поліції, після якого людей відвезли на автобусі подалі від супротивників зазначених заходів.

У 2017 році фестиваль відбувся, марш розпочався, але його довелося перервати, як заявили в поліції, у цілях безпеки.