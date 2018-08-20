День Незалежності України: прикордонники посилять заходи безпеки на держкордоні

Прикордонники проводитимуть моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуть усі можливі виклики, насамперед, терористичні загрози.

Державна прикордонна служба України посилить заходи безпеки на державному кордоні у дні святкування Дня Державного прапора та 27-ї річниці Дня Незалежності України.

Як повідомили у прес-службі Держприкордонслужби, заходи із забезпечення безпеки та порядку здійснюватимуться на пунктах пропуску на державному рубежі, в контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській області та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

«Прикордонники постійно проводитимуть моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуть усі можливі виклики, насамперед, терористичні загрози. Для цього усі напрямки кордону будуть посилені додатковими нарядами. Під час руху осіб та транспортних засобів проводитиметься детальна оглядова робота», - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ зазначили, що до перевірки залучатимуть кінологів зі службовими собаками задля виявлення незаконного переміщення зброї та вибухових речовин.

Також здійснюватиметься ретельна перевірка документів осіб та транспортних засобів, які будуть знаходитися поблизу кордону.

«Для запобігання і недопущення провокацій прикордонники діятимуть у тісній взаємодії з Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою Безпеки України», - йдеться у повідомленні.