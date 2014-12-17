Бойовики готові обміняти 152 українських полонених на 223 своїх - СБУ

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк в ефірі телепрограми "Шустер Live", пише LB.ua.

За його словами, 7 грудня терористам був переданий список з 684 особами, які незаконно утримуються на підконтрольній терористам території.

Також був переданий список з 1 667 особами, які пропали безвісті.

"Я звернувся до керівництва ЛНР і ДНР з проханням надати списки тих людей, які у них є. Вони принесли свій список зі 152 особами, яких вони утримують у себе, і вони готові передати цих громадян", - сказав Вовк.

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Він додав, що натомість терористам був наданий список з 223 громадянами, які утримуються СБУ або перебувають під домашнім арештом.

"Ми готові віддати їм цих людей. Я сподіваюся, що немає там 684 людей, сподіваюся, що хтось повернувся, хтось не повідомив про повернення (назад)",- зазначив Вовк.

Також він повідомив, що загалом терористи надали список з 584 людей, які на їх думку утримуються українською владою.