Порятунок від спеки: у центрі Дніпрі влаштували душ просто неба (відео)
13:29, 20 серпня 2018Суспільство
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Рятувальник у повному екіпіруванні розгорнув рукав і влаштував справжнє водне шоу.
Для охолодження містян загалом використали 4 тонни води / скріншот відео ТСН
Оригінальним порятунком від спеки став влаштований дніпровськими рятувальниками душ просто неба.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, пожежну машину розмістили на фестивальному причалі, де зазвичай гуляють містяни. Рятувальник у повному екіпіруванні розгорнув рукав і влаштував справжнє водне шоу. Потужність була меншою, ніж використовують для гасіння пожеж, тож приймати такий душ було цілком комфортно.
Стомлені від спеки кинулися під струмені – і дорослі і діти. Деякі навіть влаштували танці в імпровізованому фонтані.
Для охолодження містян загалом використали 4 тонни води, а додатковим подарунком стала веселка.
У Дніпрі рятувальники влаштували душ просто неба
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