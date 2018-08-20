Порятунок від спеки: у центрі Дніпрі влаштували душ просто неба (відео)

Рятувальник у повному екіпіруванні розгорнув рукав і влаштував справжнє водне шоу.

Оригінальним порятунком від спеки став влаштований дніпровськими рятувальниками душ просто неба.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, пожежну машину розмістили на фестивальному причалі, де зазвичай гуляють містяни. Рятувальник у повному екіпіруванні розгорнув рукав і влаштував справжнє водне шоу. Потужність була меншою, ніж використовують для гасіння пожеж, тож приймати такий душ було цілком комфортно.

Стомлені від спеки кинулися під струмені – і дорослі і діти. Деякі навіть влаштували танці в імпровізованому фонтані.

Для охолодження містян загалом використали 4 тонни води, а додатковим подарунком стала веселка.