Лазневий день: на Софійській площі помили пам'ятник Богдану Хмельницькому (відео)

Мили пам'ятник за особливою технологією: без жодної краплі хімії.

На Софійській площі в столиці приводили до ладу пам'ятник Богдану Хмельницькому.

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Мили металевого гетьмана за особливою технологією: без жодної краплі хімії, холодною водою під великим тиском, йдеться у сюжеті ТСН.

Річ у тім, що постамент споруди обплетений рослинами, будь-які мийні засоби можуть їм зашкодити.

До того ж, такий спосіб миття дає можливість зберегти шляхетну зеленувату патину та навіть - зробити її більш яскравою та виразною.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Києві з’явився монумент Іллі Муромцю з обличчям Вирастюка.