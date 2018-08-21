Лазневий день: на Софійській площі помили пам'ятник Богдану Хмельницькому (відео)
21:09, 21 серпня 2018Суспільство
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Мили пам'ятник за особливою технологією: без жодної краплі хімії.
На Софійській площі помили пам'ятник Богдану Хмельницькому з конем
На Софійській площі в столиці приводили до ладу пам'ятник Богдану Хмельницькому.
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Мили металевого гетьмана за особливою технологією: без жодної краплі хімії, холодною водою під великим тиском, йдеться у сюжеті ТСН.
Річ у тім, що постамент споруди обплетений рослинами, будь-які мийні засоби можуть їм зашкодити.
До того ж, такий спосіб миття дає можливість зберегти шляхетну зеленувату патину та навіть - зробити її більш яскравою та виразною.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Києві з’явився монумент Іллі Муромцю з обличчям Вирастюка.
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