Дніпрянин без спорядження пірнув на 71 метр і побив рекорд України і США (відео)

Фрідайвінгом айтішник з Дніпра захопився випадково на відпочинку. Після приголомшливих успіхів на міжнародних змаганнях, його вже запросили в збірну США.

На дно океану без акваланга і навіть ласт - дніпрянин Андрій Хветкевич побив рекорд України і США. Без жодного спорядження він пірнув на 71 метр.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Фрідайвінгом айтішник з Дніпра захопився випадково на відпочинку. Після приголомшливих успіхів на міжнародних змаганнях, його вже запросили в збірну США.

Сам Хветкевич зізнається, що головне в цьому спорті не об'єм легенів, а контроль над власними емоціями. Каже, що деякі люди вчасно або після занурення втрачають свідомість через нестачу кисню, але з ним такого никогдане траплялося.

Спортсмена уже запросили вступити в збірну США, проте всі особисті рекорди він збирається і надалі присвячувати Україні.