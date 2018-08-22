Опальна українська співачка стане суддею російського шоу "Голос"
20:51, 22 серпня 2018Суспільство
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Компанію Лорак складуть композитор Костянтин Меладзе, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, а також репер Баста.
Ані Лорак продовжує виступати в РФ / instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак стане суддею російського музичного шоу "Голос".
Про це повідомляє Telegram-канал Super.
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Компанію Лорак складуть композитор Костянтин Меладзе, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, а також репер Баста.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ані Лорак продовжує виступати в російських містах. Так, у артистки пройшов концерт в Сочі.
"Ви давно вже стали моєю долею, моєю сім'єю. І я не уявляю свого життя без вас. Спасибі, Сочі!", - заявила Ані Лорак зі сцени.
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