Опальна українська співачка стане суддею російського шоу "Голос"

Компанію Лорак складуть композитор Костянтин Меладзе, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, а також репер Баста.

Опальна українська співачка Ані Лорак стане суддею російського музичного шоу "Голос".

Про це повідомляє Telegram-канал Super.

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Компанію Лорак складуть композитор Костянтин Меладзе, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, а також репер Баста.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ані Лорак продовжує виступати в російських містах. Так, у артистки пройшов концерт в Сочі.

"Ви давно вже стали моєю долею, моєю сім'єю. І я не уявляю свого життя без вас. Спасибі, Сочі!", - заявила Ані Лорак зі сцени.