Бойовики перегруповують свої війська на Старогнатівському плацдармі - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«На даний момент від дій наступального характеру на цій ділянці противник відмовився, найбільш боєздатні підрозділи відведені вглиб оперативної побудови. На «передньому краї» залишаються тактичні групи з місцевих терористів, погано навчені, оснащені і озброєні», - повідомляє Тимчук.

У той же час, за його словами, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків «являють собою результат швидше якоїсь імпровізації, ніж ефективно організований вид розвідувальної діяльності».

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Тим часом, на Дебальцевському плацдармі, в районі Нікішино, бойовики припинили спроби ведення наступальних дій і обмежуються рідкісними обстрілами з піхотного озброєння. Така ж ситуація спостерігається в районі Чорнухіно.

«В районі Вуглегірська відзначається перекидання на південь тактичної групи російсько-терористичних військ (до 15 одиниць техніки - вантажівки, бойові броньовані машини (ББМ), 3 танка)», - додав Тимчук.