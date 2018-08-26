"Бісить": Лайма Вайкуле не може вже коментувати скандал з Кримом

Вайкуле приїде на територію окупованого РФ півострова відразу, як тільки Латвія дозволить своїм громадянам.

Співачка Лайма Вайкуле заявила, що журналісти неправильно передали її слова про відмову відвідувати Крим, а громадськість, не розібравшись, підхопила «цю хвилю негативу».

Вона також додала, що приїде на територію окупованого РФ півострова відразу, як тільки Латвія дозволить своїм громадянам.

«Парадокс цієї історії — коли питання журналіста роблять як моя відповідь. Це такий фокус класний, що говорити про це не хочеться. Злить, прямо вам скажу. Коли мене запитали: «Лайма, якщо вас запросять, ви поїдете в Крим», — я сказала: «Нам заборонено». І мене бісить, що люди, які лінуються подивитися в інтернеті, права я чи ні, починають щось голосно говорити і негарно поводитися.

Все, що я сказала: «Ні, у нас закон забороняє». І це правда», — пояснила Вайкуле.

Вона також додала, що приїде на територію окупованого півострова відразу, як тільки Латвія дозволить своїм громадянам, передає НТВ.

«Я люблю свою публіку. Хіба можна бути проти когось? Я завжди «за», і не треба мене вплутувати в політику. Я хочу співати для своєї коханої публіки», — запевнила співачка.