Не було реанімації: стали відомі обставини втрати свідомості Софії Ротару

Лавров розповів, що у Ротару піднявся артеріальний тиск. За його словами, допомога була надана на місці.

Сергій Лавров, концертний директор Софії Ротару, не підтвердив екстрену госпіталізацію естрадної співачки в одну з лікарень Уфи. Про це повідомляє ТАСС.

Лавров розповів, що у Ротару піднявся артеріальний тиск. За його словами, допомога була надана на місці.

«З Софією Михайлівною все в порядку, просто невелике підвищення тиску після приватного концерту в Уфі через спеку», — сказав Лавров.

Він зазначив, що в місці виступу чергувала швидка допомога. Представники Ротару попросили виміряти тиск у співачки і допомогти його знизити. Лавров підкреслив, що в даний момент Ротару вилетіла до Москви і «повинна приземлитися».

«Це неправда, що вона була в реанімації, про що пишуть деякі ЗМІ», — сказав Лавров.

Раніше уфімські ЗМІ повідомляли, що Ротару потрапила в реанімацію в одну з лікарень міста.