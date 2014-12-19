В окупованому Криму не вистачає води: «міністр ЖКГ» «молиться, щоб пішли дощі»

Про це повідомляють Крим.Реалії.

«Молюся богу, щоб на півострові було якомога більше дощів і снігу, щоб водосховища Криму заповнилися», - сказав глава «міністерства».

Також він закликав жителів півострова до максимальної економії води. Він зазначив, що влада не буде застосовувати технологію опріснення морської води.

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«Опріснення води - це не безглузда, але дорога ідея. Якщо до цього вдатися, то вартість кубометра води буде коштувати мінімум більше 1 долара», - зазначив Жданов.

Раніше повідомлялося, що Росія навіть залучила армію для забезпечення Криму прісною водою. За інформацією Міноборони РФ, підрозділи трубопровідного батальйону бригади матеріально-технічного забезпечення по трубопровідних магістралях подали понад 700 тис. кубометрів прісної питної води з артезіанських свердловин в населені пункти південного сходу Криму.