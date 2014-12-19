Ситуація на в'їзді до окупованого Криму загострюється - спікер АТО

Ситуація на пунктах контролю на в'їзд до Криму загострюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко.

"Загострюється ситуація на пунктах контролю на в'їзд до тимчасово окупованого Криму", - сказав він.

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Лисенко зауважив, що у пунктах контролю Каланчак, Чаплинка та Чонгар кількість вантажівок становить вже понад 400 одиниць.

"Основна причина цих черг - план російської сторони запровадити з 1 січня наступного року декларування усіх без винятку товарів, які прямують з материкової України", - відзначив Лисенко.

Він також додав, що Державна прикордонна служба України робить усе можливе для розвантаження цього напрямку. "Проте черг на виїзд з окупованого Криму в Україну немає", - сказав речник АТО.