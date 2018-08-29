Вперше в Україні в усіх вінницьких школах встановлять системи 9-ступеневої очистки питної води

У Вінниці завершується впровадження І етапу проекту «Якісна вода – здорові діти – здорова нація».

До початку нового навчального року в усіх 36 муніципальних школах буде встановлено і підключено інноваційні системи 9-ступеневої очистки води. Крім самих установок, які очищуватимуть воду, на якій готуватиметься їжа та напої для учнів у їдальнях, також в закладах встановлюються бювети. В наступному році такими ж системами муніципалітет планує облаштувати усі дитячі садочки. Таке комплексне рішення по забезпеченню дітей якісною питною водою в освітніх закладах в Україні реалізується вперше. Розробкою і монтажем цих систем, які не мають аналогів у країні, займалась вінницька компанія.

На реалізацію проекту у школах в червні цього року міською радою було виділено 2,3 млн грн із міського бюджету. Його планується реалізувати протягом 2018-2019 років в усіх 36 школах і 53 дитячих садочках міста. Що дозволить забезпечити дітей якісною мінералізованою водою.

Комплексна очистка води, яку запроваджують, передбачає систему зворотного осмосу – це технологія очищення води, яка використовує напівпроникні мембрани. Основна ціль полягає у продавлюванні води під високим тиском через напівпроникну мембрану з метою усунення з води шкідливих речовин, органіки, колоїдних часток і бактерій. Вода проходитиме 9 ступенів очистки з ультрафіолетовою лампою та мінералізатором.

Напередодні початку нового навчального року міський голова Сергій Моргунов побував в одній зі шкіл, де уже завершено монтаж обладнання, - ЗШ №27, що на Тяжилові. Очільник міста разом з журналістами скушував очищену воду і поділився враженнями: «Вода якісна, і, як на мене, вона набагато краще, ніж бутильована. Тому було прийнято рішення у всіх школах до першого вересня встановити такі системи. Це виправдана інвестиція, адже це 9-ти ступенева очистка, яка набагато краще готує воду і очищає її, в тому числі є і бактеріологічна очистка через ультрафіолет. Система проста в користуванні і в сервісному обслуговувані», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

«Діти у всіх школах міста питимуть чисту, живу, корисну воду. Ця система є унікальною, адже у ній передбачені усі ступені захисту, є можливість чітко контролювати кількість води і систему фільтрації. А також встановлені датчики для контролювання напруги, щоб не згоріла система», - додає депутат міської ради Володимир Онофрійчук.

Встановленням обладнання та бюветів займалася місцева компанія «Аквасет». Яка спеціально для Вінниці розробила цю систему.

«Ми за вашим завданням розробили інноваційну систему захисту і очищення води. Вона не має аналогів в Україні. Система максимально підходить для очищення нашої вінницької води. Це перший приклад в Україні, де діти споживатимуть чисту і поживну воду. Система очищення забирає з води абсолютно усі шкідливі домішки, збагачує її мінералами, які корисні для організму дітей, і у фіналі також ще є ультрафіолетове очищення», - розповів інженер компанії «Аквасет» Олександр Омельчук.

Довідка:

На сьогодні у 98% шкіл та садочків України використовують хлоровану воду. Це є найдешевший спосіб знезараження. Але хлор є шкідливим. За даними науковців, така вода накопичує в організмі канцерогени. Якщо таку воду пити щодня, організм починає передчасно старіти, адже хлор навантажує внутрішні органи.

Згідно з дослідженнями, понад 60% дітей шкільного віку страждають від зневоднення різного ступеня через те, що випивають недостатньо води протягом дня. Належний водний режим сприяє не лише правильній терморегуляції, а й підтримці фізичних, розумових функцій, покращує пам’ять та увагу.

Натомість очищена вода сприятиме зниженню рівня захворюваності у дітей, зокрема на ацетон, вірусні інфекції, захворювання суглобів тощо. Також вона допоможе підвищити рівень дитячого імунітету завдяки споживанню якісної мінералізованої води на противагу хлорованій.