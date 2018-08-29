Одеського активіста спіймали на контрабанді рекордної партії сигарет
В Одеському порту митниками затримано рекордну контрабандну партію сигарет.
Про це повідомляє прес-служба ГФСУ.
"Тютюнову продукцію (сигарети Marlboro) було виявлено під час митного контролю контейнеру з вантажем «туалетний папір», який одне із вітчизняних підприємств експортувало до Ізраїлю. Під час проведення митного огляду вантажу виявилось, що тільки перші чотири ряди 40-футового контейнеру займають коробки з туалетним папером. Далі – видніються лише сигарети. Орієнтовна кількість виявлених тютюнових виробів – від 500 до 600 тисяч пачок сигарет. За попередньою оцінкою, вартість партії вилучених сигарет може сягати 15-17 млн грн.», - повідомляє ДФСУ.
Як повідомило джерело на Одеській митниці, відправником і декларантом виступав ПП "ЛІБРА" з Чернівців, одержувачем - компанія Ramil Basairzade з Ізраїлю. А ось експедитором контрабандного товару є достатньо відома компанія ТОВ "Інтер Транс Лоджистік». На сайті Європейської бізнес асоціації повідомляється, що засновником компанії є Віктор Берестенко.
Віктор Берестенко, якій очолює місцеву громадську раду при ДФС, неодноразово виступав з викриттям контрабандних схем на Одеській митниці. Влітку цього року на основі інформації, яку надав «активіст Берестенко», у німецькому виданні Süddeutsche Zeitung з'явилася інформація, нібито Україна втрачає на контрабанді біля 4,8 млрд. доларів щорічно, а Одеська митниця є однією з найбільш проблемних. В той же час, за інформацією ЗМІ, «активістська діяльність» Берестенка мала за мету лобіювання інтересів власного бізнесу. З 2017 року після зміни керівництва митниці він фактично втратив всі преференції. І шляхом «інформаційного тиску» намагався їх повернути. Це не перший випадок, коли компанію Берестенка. Це не перший випадок, коли компанії Берестенка ловлять на контрабанді. У квітні цього року прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган повідомила про схему сірого імпорту до України автомобілів Porsche з ОАЕ, до якою була причетна компанія «Інтер Транс Лоджистік».