Одеського активіста спіймали на контрабанді рекордної партії сигарет

В ході перевірки серед вантажу туалетного паперу правоохоронці виявили дуже велику кількість ящиків з тютюновими виробами.

В Одеському порту митниками затримано рекордну контрабандну партію сигарет.

Про це повідомляє прес-служба ГФСУ.

"Тютюнову продукцію (сигарети Marlboro) було виявлено під час митного контролю контейнеру з вантажем «туалетний папір», який одне із вітчизняних підприємств експортувало до Ізраїлю. Під час проведення митного огляду вантажу виявилось, що тільки перші чотири ряди 40-футового контейнеру займають коробки з туалетним папером. Далі – видніються лише сигарети. Орієнтовна кількість виявлених тютюнових виробів – від 500 до 600 тисяч пачок сигарет. За попередньою оцінкою, вартість партії вилучених сигарет може сягати 15-17 млн грн.», - повідомляє ДФСУ.

Як повідомило джерело на Одеській митниці, відправником і декларантом виступав ПП "ЛІБРА" з Чернівців, одержувачем - компанія Ramil Basairzade з Ізраїлю. А ось експедитором контрабандного товару є достатньо відома компанія ТОВ "Інтер Транс Лоджистік». На сайті Європейської бізнес асоціації повідомляється , що засновником компанії є Віктор Берестенко.