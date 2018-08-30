Розкрито деталі смерті Йосипа Кобзона

Лікарі назвали причину смерті Йосипа Кобзона.

Причиною смерті Йосипа Кобзона стало прогресування раку.

Про це розповів Михайло Давидов, колишній директор Національного медичного дослідницького центру онкології ім. Блохіна МОЗ РФ, де лікувався артист, передає РІА Новости.

Читайте такожЗМІ гадають, чи прийде Пугачова на похорон Кобзона після "війни" з ним

"У нього онкологічне захворювання, яке почало прогресувати. Це була четверта стадія. Колосальна трагедія для всіх нас", — сказав він.

За його словами, у Німеччині Кобзон зробив операцію, після чого приїхав лікуватися до Росії. Багато років артист проходив хіміотерапію.

"Вона працювала, хвороба відступала, він їздив на гастролі", — додав Давидов.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Кобзона госпіталізували у тяжкому стані. Співак помер 30 серпня на 81-му році життя. Артиста поховають 2 вересня на Востряковському кладовищі в Москві.