В Одесі невідомі масово поширили фейк про потрійне хлорування води

Жителям Одеси через Viber і соціальні мережі поширили повідомлення від невідомого джерела з попередженням про нібито потрійне хлорування води і небезпеку її вживання.

Сьогодні в Одесі невідомі масово поширили неправдиву інформацію про потрійне хлорування води і небезпеку її вживання.

Як повідомили УНІАН у компанії «Інфоксводоканал», жителям Одеси через Viber і соціальні мережі поширили повідомлення від невідомого джерела з попередженням про нібито потрійне хлорування води і небезпеку її вживання.

Невідомі також повідомили, що воду не можна застосовувати і для вмивання, внаслідок чого в місті почалася паніка.

«У зв'язку з цим філія «Інфоксводоканал» офіційно заявляє, що вказане повідомлення містить недостовірну інформацію і має провокаційний характер на адресу підприємства», - зазначили в компанії.

На підприємстві запевняють, що на сьогодні водопровідна вода, що постачається споживачам з водоочисної станції «Дністер», відповідає діючим санітарним нормам і вимогам і безпечна до вживання, що підтверджується останніми результатами аналізів «Одеського лабораторного центру Держсанепідслужби України».

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У компанії стверджують, що вода перед подачею в Одесу проходить ретельну поетапну очистку і знезараження на станції «Дністер», де своєчасно проводиться заміна фільтрів і модернізація обладнання.

Після цього вже в Одесі вода додатково знезаражується на всіх міських водонасосних станціях, які «Інфоксводоканал» перевів на нову безпечну технологію знезараження води гіпохлоритом натрію з використанням європейського обладнання та найякісніших реагентів.

Співробітники водоканалу закликали громадян не вестися на брехливі і протиправні провокації і не створювати паніку, запасаючись водою, або навпаки - не використовуючи водопровідну воду.

Філія «Інфоксводоканал» направить звернення до правоохоронних органів за цим фактом з метою пошуку і притягнення до відповідальності осіб, які поширюють неправдиву інформацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, компанія «Київводоканал» також заявила, що поширена в соціальних мережах інформація про нібито промивання водопровідних мереж хлором у потрійний концентрації з п'ятниці до понеділка не відповідає дійсності.