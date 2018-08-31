В Україні почали діяти нові правила для груп подовженого дня у школах

У МОН вважають, що така зміна правил враховує психологічні та фізичні відмінності дітей, а отже, робить умови перебування комфортнішими.

З 31 серпня в Україні почали діяти нові правила для створення груп подовженого дня у школах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Відповідно до нових правил, групи подовженого дня можна формувати з учнів різницею у 2 роки. Раніше до групи могли входити діти із різницею щонайменше в 4 роки.

У МОН вважають, що така зміна правил враховує психологічні та фізичні відмінності дітей, а отже, робить умови перебування комфортнішими.

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Проте у школах сільської та гірської місцевості (куди дітей підвозять автобусом) можна створювати групи подовженого дня для учнів різного віку.

Перебувати в групі подовженого дня діти можуть до 6 годин на день. Максимальна кількість учнів у групі — 30 осіб.

Обов'язкові умови режиму:

прогулянки на відкритому повітрі щонайменше 1,5 год для початкових класів;

харчування тривалістю щонайменше 30 хвилин;

виконання домашніх завдань (якщо вони є) до 1 години;

проведення спортивно-оздоровчих занять щойнайменше 1 години;

фізкультхвилинки та гімнастика для очей кожні 15 хвилин заняття для учнів початкових класів.

Інклюзивні та спеціальні групи можна створити за заявою батьків або представників дітей. Наповнюваність групи — 6-12 учнів.

В інклюзивних групах може бути до 30 дітей, однак кількість учнів з особливими освітніми потребами там має бути такою:

1-3 дитини з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більш як 2 дитини з сліпотою, глухотою, тяжким порушенням мовлення (зокрема, дислексією), розладами аутизму, іншими складними порушеннями розвитку або тих, що пересуваються на візках.

Як повідомляв УНІАН, новий навчальний 2018-2019 рік є визначним для освіти України, оскільки розпочинається перехід загальної середньої освіти на 12-річне навчання.

У Міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання в перших класах «нової української школи». Вона ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими.