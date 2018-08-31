Українська "Роксолана" потрапила до реанімації (фото, відео)

Ольга Сумська розповіла подробиці інциденту на своїй сторінці у Facebook.

Відома актриса і ведуча Ольга Сумська днями опинилася в реанімаційному відділенні лікарні в Олександрії.

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Як розповіла артистка на своїй сторінці у Facebook, їй стало зле дорогою до Черкас, куди вона їхала на спектакль "Майстер і Маргарита". За словами Сумської, у неї різко підвищилася температура, з'явилася ломота у всьому тілі й нудота.

Тоді актриса вирішила звернутися до лікарні в Олександрії. "Практично за дві години у відділенні реанімації анестезіології інтенсивної терапії лікарі поставили мене на ноги! Швидко і кваліфіковано зробили аналіз крові й поставили крапельницю. Сказали, що це, можливо, такий вірус", - розповіла українська "Роксолана".

Як повідомляв УНІАН, українська актриса Ольга Сумська взяла участь у концерті під назвою "Музика, на яку надихнула Роксолана". Актриса з'явилася в образі Роксолани.