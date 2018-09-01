Через смерть Захарченка на окупованій Донеччині скасували День знань (відео)

За даними сепаратистських ЗМІ, навчання в школах "ДНР" почнеться 4 вересня.

На окупованій території Донбасу скасували заходи з нагоди 1 вересня через смерть ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

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"У зв'язку з сьогоднішніми подіями у Донецьку (пост опублікований 31 серпня - УНІАН). Урочисті заходи до 1 вересня в Донецьку скасовані. Обіцяють, що перенесуть на понеділок", - написав Лисянський.

Він також повідомив, що в Донецьку посилили контроль, з міста нікого не випускають. В'їзд обіцяють відкрити завтра.

"Крім затримань, підвищеного військового контингенту і посилених патрулів поки нічого немає. Стрілянини в місті не чутно", - додав Лисянський.

У свою чергу підконтрольне окупантам видання "ДАН" повідомляє з посиланням на "міністерство освіти ДНР", що початок навчального року перенесли на вівторок, 4 вересня.

«У зв'язку з оголошеним в Республіці жалоби заняття в школах Донецької народної Республіки розпочнуться 4 вересня», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в ресторані "Сепар" в окупованому Донецьку прогримів вибух. В результаті був убитий ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко.